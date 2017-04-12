Нищук считает недопустимыми высказывания Ивана Дорна в интервью российским СМИ

Министр культуры Украины Евгений Нищук считает недопустимыми высказывания украинского певца Ивана Дорна в интервью российским СМИ.

"Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него может быть разная позиция его личная, в смысле, помогает он или не помогает (АТО - ИФ), но говорить о ссоре так, будто у нас тут ничего не происходит - это недостойно", - сказал министр журналистам перед началом заседания Кабинета министров Украины в среду.

Вместе с тем Е.Нищук отметил, что Министерство культуры не имеет рычагов влияния на И.Дорна: "Юридически мы никак не можем на него повлиять".

При этом он выразил сожаление по поводу высказываний артиста, поскольку деятели искусства должны задавать обществу тон, в том числе и в вопросе поддержки украинских воинов.

"Я могу только говорить, что это на самом деле недопустимо, оскорбительно", - сказал Е.Нищук.

Накануне украинский певец И. Дорн в интервью российскому журналисту заявил, что на "Новой волне" в 2014 году вышел на сцену в футболке с тризубом, чтобы избежать скандала.

"Мы поехали туда с "Танцем пингвина". Дальше стал вопрос немного острее, потому что началась подниматься вонь о том, что наша участница из Украины надела костюм с триколором. Как же так, у нас такие проблемы, такая ссора, а она ходит в этом спортивном костюме… Надо было что-то решать. Поэтому я подумал, что надо ехать с украинской песней, во-первых, чтобы нести культуру, раз уж такое дело. А во-вторых, я подумал, надо выйти с тризубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял", - заявил И.Дорн.

Кроме того, И.Дорн открестился от помощи украинским военным, участвовавшим в антитеррористической операции на Донбассе. "Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. Один из волонтеров, который писал этот пост, решил распорядиться этими деньгами по-другому, купил оптический прицел и прилюдно меня поблагодарил за это. Я сказал: "Слушай, давай как-то че-то делать, потому что как-то неудобная ситуация получилась", - вспомнил певец, отметив, что больше он никогда не помогал АТО.