Массовое вымирание кораллов Большого Барьерного рифа может стоить Австралии до $760 млн

Массовое вымирание кораллов Большого Барьерного рифа в связи с изменениями климата может стоить правительству Австралии до 1 млрд австралийских долларов ($760 млн), сообщил в среду независимый австралийский совет по климату.

"Большой Барьерный риф ежегодно приносит нашей экономике более 7 млрд австралийских долларов, а также является ресурсом для обеспечения занятости около 70 тыс. человек", - заявила председатель совета Лесли Хьюс.

"Это не просто проблема окружающей среды, Большой Барьерный риф является одним из сильнейших экономических активов Австралии", - добавила она.

Согласно исследованию, проведенному при поддержке совета, в случае продолжения негативных явлений зоны туризма, связанные с рифом, уменьшатся, что приведет к резкому снижению туристического потока в страну и, соответственно, резкому снижению прибыли, а также к сокращению количества рабочих мест в сфере туризма.

Ранее австралийские ученные сообщили, что Большой Барьерный риф может никогда не восстановиться после обесцвечивания, вызванного массовым вымиранием кораллов из-за глобального потепления.

Согласно их данным, случаи массового обесцвечивания, зафиксированные в 1998, 2002 и 2016 годах, имели катастрофическое воздействие на риф и привели к снижению его способности к самовосстановлению.

Обесцвечиванию сопутствует процесс разрушения кораллов, что в свою очередь, ведет к снижению биологического разнообразия океанов и, в частности, к исчезновению многих видов животных.

Большой Барьерный риф внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.