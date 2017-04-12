События

10:24 12.04.2017

Пьяные тесть и зять забросали Овидиопольскую РГА "коктейлями Молотова"

Сотрудники полиции задержали жителей Овидиопольского района Одесской области, которые вечером 10 апреля бросили бутылки с зажигательной смесью в здание районной государственной администрации.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин, мужчина 1973 года рождения и его зять 1999 года рождения после совместного употребления алкоголя изготовили зажигательную смесь, разлили ее по бутылкам и вечером 10 апреля бросили их в здание Овидиопольской РГА. Таким образом мужчины решили обозначить свое отношение к власти.

В настоящее время решается вопрос о квалификации данного преступления.

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