Пьяные тесть и зять забросали Овидиопольскую РГА "коктейлями Молотова"

Сотрудники полиции задержали жителей Овидиопольского района Одесской области, которые вечером 10 апреля бросили бутылки с зажигательной смесью в здание районной государственной администрации.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин, мужчина 1973 года рождения и его зять 1999 года рождения после совместного употребления алкоголя изготовили зажигательную смесь, разлили ее по бутылкам и вечером 10 апреля бросили их в здание Овидиопольской РГА. Таким образом мужчины решили обозначить свое отношение к власти.

В настоящее время решается вопрос о квалификации данного преступления.