События

22:05 09.04.2017

Климкин 12 апреля примет участие в заседании глав МИД "Вышеградской четверки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал свое участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 12 апреля.

"Одна из идей, которые я последовательно продвигаю, буду также продвигать 12 апреля во время заседания министров иностранных дел Вышеградской четверки, плюс Восточного партнерства это обмены ... Это касается студентов, школьников, конечно, наших ученых, всех", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

Министр также отметил, что тема обменов становится актуальной в контексте получения Украиной безвизового режима с Европейским союзом.

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