Показания Вороненкова в рамках "майдановских дел" не будут иметь силы в суде - Горбатюк

Показания ныне покойного экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в рамках расследования преступлений во время Революции Достоинства дел могут быть оценены судом, но не могут быть однозначным доказательством, считает начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Как сообщил С.Горбатюк журналиста в пятницу в Киеве, до гибели Д.Вороненков дал показания в качестве свидетеля по делам Евромайдана. "Это касалось развития событий и информации, которая у него была как у государственного чиновника относительно действий на Майдане, как на это реагировали правоохранительные органы и руководство Российской Федерации. Также это касалось съезда, который не состоялся 22 февраля 2014 года", - сообщил С.Горбатюк, отметив, что конкретные детали показаний Д.Вороненкова сообщить не может.

Отвечая на вопрос о том, могут ли эти показания быть использованы в суде, начальник департамента Генпрокуратуры подчеркнул: "К сожалению, у нас такой Уголовный процессуальный кодекс, и это один из его недостатков – только те показания могут использоваться, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании".

При этом С.Горбатюк отметил, что в ходе допроса Д.Вороненкова проводилась видеозапись.

"То есть они (показания - ИФ) могут быть оценочными и заранее суд не может их засчитывать, но они (судьи - ИФ) могут в судебном заседании их просмотреть и оценить, но наперед как доказательства установленной силы эти показания не имеют", - сказал С.Горбатюк.

Как сообщалось, экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.