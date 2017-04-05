Законопроект о перезапуске НАПК значительно снизит зарплаты его руководства – Петренко

Проект закона о перезапуске работы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) будет предусматривать существенное снижение оплаты труда руководства агентства.

"В законопроекте мы ставим верхнюю планку - руководство НАПК не имеет права получать премию в размере более 50% оклада", - сказал П.Петренко журналистам в Киеве в среду.

При этом глава Минюста отметил, что в настоящее время премии руководства НАПК составляют 200-400% оклада. "То есть, это (ограничение размера премии - ИФ) будет на уровне закона", - добавил министр.

П.Петренко напомнил, что законопроектом будет предусмотрена единоличная ответственность, конкурс должен пройти в течение двух месяцев.

Как сообщалось, 29 марта глава Минюста предложил антикоррупционным общественным организациям приобщиться к наработке изменений в закон, которые сделают НАПК органом с единоличной ответственностью.

"Премьер-министр поручил Министерству юстиции разработать соответствующие законодательные изменения. Мы исправим ошибку относительно того, что коллегиальный орган, работающий уже год и получающий огромное бюджетное финансирование, фактически не способен выполнять свои функции", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

П.Петренко обратился к представителям антикоррупционных общественных организаций: "Предлагаем на базе секретариата Кабмина совместно быстро наработать изменения в закон. Основные принципы этих изменений будут заключаться в том, чтобы была введена система единоличного руководства с единоличной ответственностью".

По его словам, будет оптимальным, чтобы НАПК в новом формате и нормальном режиме заработало уже в ближайшие месяцы. "Мы как Министерство юстиции готовы взять на себя проактивную функцию относительно разработки совместно с экспертами и общественностью данных изменений", - добавил министр.