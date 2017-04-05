События

17:24 05.04.2017

Законопроект о перезапуске НАПК значительно снизит зарплаты его руководства – Петренко

Проект закона о перезапуске работы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) будет предусматривать существенное снижение оплаты труда руководства агентства.

"В законопроекте мы ставим верхнюю планку - руководство НАПК не имеет права получать премию в размере более 50% оклада", - сказал П.Петренко журналистам в Киеве в среду.

При этом глава Минюста отметил, что в настоящее время премии руководства НАПК составляют 200-400% оклада. "То есть, это (ограничение размера премии - ИФ) будет на уровне закона", - добавил министр.

П.Петренко напомнил, что законопроектом будет предусмотрена единоличная ответственность, конкурс должен пройти в течение двух месяцев.

Как сообщалось, 29 марта глава Минюста предложил антикоррупционным общественным организациям приобщиться к наработке изменений в закон, которые сделают НАПК органом с единоличной ответственностью.

"Премьер-министр поручил Министерству юстиции разработать соответствующие законодательные изменения. Мы исправим ошибку относительно того, что коллегиальный орган, работающий уже год и получающий огромное бюджетное финансирование, фактически не способен выполнять свои функции", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

П.Петренко обратился к представителям антикоррупционных общественных организаций: "Предлагаем на базе секретариата Кабмина совместно быстро наработать изменения в закон. Основные принципы этих изменений будут заключаться в том, чтобы была введена система единоличного руководства с единоличной ответственностью".

По его словам, будет оптимальным, чтобы НАПК в новом формате и нормальном режиме заработало уже в ближайшие месяцы. "Мы как Министерство юстиции готовы взять на себя проактивную функцию относительно разработки совместно с экспертами и общественностью данных изменений", - добавил министр.

ВАЖНОЕ

Боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток, один военный ранен

Применение химического оружия в Сирии должно быть сурово осуждено - МИД Украины

Донецкая фильтровальная станция запущена, вода пошла на Авдеевку

Корчак увязывает сбои в работе реестра е-деклараций с заявлениями Гройсмана

Археологи не довольны работой Минкульта по выдаче разрешений на проведение археологических работ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко доволен работой НАБУ

НАТО предоставит ГСЧС Украины оборудование для разминирования на EUR 1млн

Началась промывка реки Ингулец днепровской водой

Петренко назвал "смешным" предложение Корчак об изменении закона о НАПК лишь после аудита агентства

Для продолжения строительства харьковского метро необходимо отселить 67 семей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
торшеры цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА