Group DF предлагает Кабмину снизить цену продажи газа "Нафтогазом", а не требовать пересмотра решения об "абонплате"

Group DF Дмитрия Фирташа убеждена в правильности принятого энергетическим госрегулятором (НКРЭКУ) решения о введении абонплаты за распределение газа, которое соответствует Закону Украины "О рынке природного газа" и ряду директив и регламентов Европейского Союза.

"Мы считаем, что реальный источник коррупции и проблемы высокой цены на газ для конечных потребителей заложен в его завышенной цене, установленной (Кабинетом министров - ИФ) для НАК "Нафтогаз Украины" в размере 6,09 грн/1 куб. м, которая не имеет ничего общего с реальной себестоимостью газа, добытого в Украине. В то время как часть цены за газ, выделенная на оплату услуг по транспортировке, составляет всего около 12% от его общей цены и с трудом покрывает затраты газотранспортных компаний", - говорится в заявлении Group DF.

По расчетам Group DF, выделение платежа "за мощность" из общей цены газа и изменение методики расчётов приведет к снижению общей цены газа более чем для 85% конечных потребителей-домашних хозяйств в среднем на 4%.

"Кампания развёрнутая против введения НКРЭКУ "платы за мощность" основана на дилетантстве и лжи. По сути она является провокацией политиков-популистов, стремящихся получить дивиденды на критике введения международных правил биллинга", - добавили в Group DF.

Ранее предложение компенсировать рост платы за распределение газа для части потребителей за счет уменьшения цены газа как товара, реализуемого "Нафтогазом" для нужд населения в рамках специальных обязательств (PSO) озвучил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Уже два года Кабмин регулирует конечную цену на природный газ для нужд населения и производства тепловой энергии для нужд населения путям возложения специальных обязанностей… НКРЭКУ обратится к Кабмину с предложением обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения", - отметил он.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

По решению комиссии, каждый потребитель будет ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. В то же время, цена закупаемого абонентом газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

Абонплата для бытовых потребителей на переходной период в три года установлена в меньших размерах, чем для остальных категорий. По окончанию переходного периода абонплату для разных категорий планируется уравнять.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о недопустимости увеличения платы за газ для населения после введения абонплаты и заявил о необходимости пересмотра регулятором принятого решения.

В.Гройсман отметил, что согласно проведенному анализу решение о введении абонплаты может обернуться ростом платежей за газ для различных категорий потребителей в 1,3-3 раза, что является недопустимым, поскольку будет касаться нескольких миллионов домохозяйств.

Group DF управляет более 20 газораспределительными компаниями по всей Украине через ООО "Региональная газовая компания".