События

16:18 31.01.2017

Апакан призывает немедленно прекратить эскалацию ситуации в районе Авдеевки

Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призывает к немедленному прекращению насилия в районе Авдеевки (Донецкая обл.).

"Эскалация напряженности в этом районе, от которого сильно страдает гражданское население, вызывает серьезную озабоченность", - передает слова Э.Апакана СММ ОБСЕ в микроблоге в Twitter.

Он добавил, что "насилие в таком масштабе, включая человеческие потери, является неприемлемым и защита гражданских лиц должна быть приоритетом".

По словам Э.Апакана, СММ ОБСЕ известно о жертвах среди гражданского населения и повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, в частности, о станции фильтрации воды в Ясиноватой, от работы которой зависит отопление, подача электричества и воды для тысяч людей по обе стороны от линии столкновения.

Э.Апакан отметил, что треугольник Авдеевка – Ясиноватая - Донецкий аэропорт уже давно является центром боевых действий. Последние события, которые фиксирует СММ ОБСЕ, – ежедневные тысячи нарушений режима прекращения огня, в том числе использование запрещенных видов оружия – свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации и нарушении Минских соглашений.

Он призвал стороны немедленно прекратить огонь и отвести запрещенное вооружение за пределы согласованных линий, а также указал на необходимость уделять приоритетное внимание защите гражданского населения.

Председатель спецмиссии ОБСЕ добавил, что крайне важно, чтобы для СММ ОБСЕ предоставили немедленны й, безопасный и беспрепятственный доступ к участку напряжения для проверк и соблюдения обязательств сторон о прекращении огня и выводе оружия.

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