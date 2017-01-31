Интенсивные бои в районе Авдеевки продолжаются, силы АТО с начала суток без потерь

В районе Авдеевки по состоянию на полдень вторника продолжаются интенсивные бои, боевики активно применяют тяжелое вооружение, сообщил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады по морально-психологической работе Александр Самарский.

"Боевики постоянно делают запрос на прекращение огня, мы его прекращаем, но противник это не делает. Сегодня около 7 утра они запросили перемирие, мы огонь прекратили, они – нет, даже воспользовавшись перемирием, они тремя группами подошли к нашим позициям, завязался бой. В ходе боя был уничтожен командир их роты из подразделения Гиви, а также командир второй группы. Сейчас эти группы зажаты в полуокружении, мы не даем им отойти. Бой очень интенсивный и продолжается", - сказал он журналистам во вторник в Авдеевке.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с территориями, занятыми ВСУ ранее, А.Самарский сказал: "Мы их удерживаем полностью. То, что было под нашим контролем, то и остается под нашим контролем. Сепаратисты постоянно пытаются отжать эту территорию, но у них не получается".

Он также проинформировал, что накануне по позициям сил АТО и по жилым кварталам Авдеевки боевики стреляли из РСЗО "Град".

"Прилетели 4 пакета (80 снарядов – ИФ). Они постоянно используют запрещенные Минскими договоренностями вооружения – "Грады", артиллерию калибром 152 мм и 122 мм, минометы мы уже даже не считаем", - подчеркнул А.Самарский.

По его словам, с начала суток силы АТО потерь не понесли, по данным местных властей, ранения получила одна женщина – местная жительница, ей оказана медицинская помощь.

Он также отметил, что, по некоторым данным, в районе старой Авдеевки разрушено несколько жилых домов.