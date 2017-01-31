Около 12 тыс. жителей Авдеевки могут быть эвакуированы в ближайшие населенные пункты

Местные органы власти и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям отрабатывает механизм эвакуации жителей Авдеевки (Донецкая обл.) – рассматривается возможность вывоза около 12 тыс. человек в расположенные рядом населенные пункты, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Отработан вопрос эвакуации около 12 тыс. граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и находятся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс", - цитирует Н.Чечеткина пресс-служба ГСЧС по итогам прошедшего во вторник заседания оперативного штаба относительно ситуации в Авдеевке.

На территории Авдеевки организованы 11 пунктов обогрева. Обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Организован контроль за противопожарной защитой печей Авдеевского коксохимического завода.

По словам Н.Чечеткина, в случае осложнения ситуации в Авдеевке ГСЧС сформировала и содержит в готовности сводный аварийно-спасательный отряд общей численностью около 150 человек, 14 ед. электростанций различной мощности, 22 пункта обогрева и 4 унифицированных моторных подогревателя.

По данным Укргидрометцентра, на ближайшие двое суток в Авдеевке будет удерживаться низкая температура воздуха: 1 февраля - до -18 градусов, 2 февраля - до -10 градусов.

"Учитывая такую ситуацию, приоритетными задачами для местных органов власти и служб гражданской защиты является недопущение размораживания систем теплоснабжения города. Также согласование вопроса со специальным координационным центром по прекращению огня и ОБСЕ по установлению безопасных условий и принятие мер по восстановлению в кратчайшие сроки электроснабжения теплоэлектростанции завода и фильтровальной станции", - подчеркнул глава ГСЧС.