ОГА передала Львову участок под строительство комплекса по утилизации и переработке отходов

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка сообщил, что подписал распоряжение о передаче Львову земельного участка в Яворивском районе под строительство комплекса под утилизации и переработке отходов.

"Сегодня подписано распоряжение о передаче львовскому коммунальному предприятию "Збыранка" территории для строительства комплекса по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Сессия Львовского горсовета должна принять этот участок в коммунальную собственность", - сказал О.Синютка на брифинге в понедельник.

По его словам, на этом участке планировалось построить мусоросжигающий завод, а как будут решать эту проблему городские власти Львова, он не знает.

"Этот участок выбрал городской голова Львова. Я считаю, что этот участок является одним из лучших для строительства завода по утилизации ТБО. Если речь будет идти о строительстве новой свалки, то я категорически против, потому что у нас уже есть пример Грибовичей. Если же речь идет о строительстве завода по переработке ТБО, то считаю, что громада и активисты с пониманием отнесутся к этому, потому что это проблема не только Львова, но и населенных пунктов", - сказал глава Львовской ОГА.

Как сообщалось , 27 января во время поездки премьер-министра Владимир Гройсмана во Львов было принято решение передать Львову участок в Яворивском районе на территории бывшего комбината "Сирка" площадью более 12 га под строительство нового полигона ТБО и завода по переработке отходов.

Ранее в городе сложилась критическая ситуация с вывозом мусора – из трети контейнерных площадок отходы не вывозили более 3 недель. 26 января областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла решение об одноразовой очистке переполненных контейнерных площадок во Львове на полигоны 5 городов Львовской области.