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12:40 27.01.2017

В СММ ОБСЕ посчитали: 5% обстрелов за неделю пришлись на Станично-Луганский район с участком для разведения сил и средств

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг констатирует, что 5% всех случаев нарушения режима прекращения огня за минувшую неделю пришлись на Станично-Луганский район, где находится участок, определенный для разведения сил и средств.

На брифинге в пятницу в Киеве он проинформировал, что за последние 10 дней побывал вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.

"Вынужден констатировать, что насилие продолжается. В ночь на вторник в районе Станицы Луганской мы зафиксировали входящий и выходящий огонь, это означает, что обе стороны нарушают Минские договоренности и соглашение о разведении сил и средств. 5% всех случаев нарушения режима прекращения огня за отчетную неделю приходится на Станично-Луганский район", - сказал А.Хуг.

Он проинформировал, что еще 45% случаев фиксировались наблюдателями на участке Авдеевка-Ясиноватая-ДАП, 20% - в районе Светлодарска, 15% - в районе Мариуполя, 5% - на западе Луганской области.

По словам А.Хуга, в миссии сейчас 709 наблюдателей, 592 из них работают на востоке Украины.

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