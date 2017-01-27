Судебное рассмотрение дела о госизмене Януковича начнется в начале марта

Материалы дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича передадут в суд в начале марта, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прогнозирую, что судебный процесс может начаться в первые дни марта", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Ю.Луценко отметил, что досудебное расследование практически завершено.

"Сейчас пройдет несколько процессуальных действий и мы передадим материалы досудебного расследования с уточненным подозрением по результатам этих следственных действий защите гражданина Януковича", - рассказал генпрокурор.

По его словам, ознакомление защиты В.Януковича с материалами дела займет максимум 17 дней.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении В.Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.