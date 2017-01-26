Экс-боец полка "Азов" Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО

Бывший боец полка "Азов" Гия Церцвадзе освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе – если это свои грузины", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Фейсбуке в четверг.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке отметила: "Как и обещал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, только что боец АТО из Грузинского легиона Гия Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО".

В свою очередь адвокат Г.Церцвадзе Ксения Проконова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пояснила, что с ее подзащитного снят временный арест по решению прокуратуры, но его судьба еще окончательно не решена ввиду того, что продолжается экстрадиционная проверка.