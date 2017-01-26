События

13:32 26.01.2017

В убийствах Нигояна, Жизневского и Сеныка подозреваются правоохранители

В убийствах на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеныка подозреваются представители правоохранительных органов, заявил начальник управления специальных расследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Предварительная экспертиза, которая проводилась месяц, обнаружила, что выстрелы в Нигояна, Жизневского и Сеныка якобы были совершены до 3 м. Выдвигались версии, что это или переодетый провокатор, или, возможно, среди своих. Мы засомневались, назначили еще одну экспертизу, которая указывает, что выстрел мог быть с большего расстояния, и в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов", - рассказал С.Горбатюк журналистам в Киеве в четверг.

По его словам, следствие установило подразделения, что приведет к сужению круга подозреваемых. "Работа продолжается. Надеюсь, она приведет к установлению виновных", - сказал С.Горбатюк.

Вместе с тем он отметил, что судьи не хотят рассматривать дела по убийствам участников Евромайдана и берут массовые самоотводы.

ВАЖНОЕ

Прокуратура возбудила дело по факту блокирования железной дороги в Луганской области

Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

В Днепре неизвестные расстреляли предпринимателя и ранили двух его охранников

В Крыму задержали защитника членов крымскотатарского меджлиса

Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в пятницу морозы ослабнут, в большинстве областей выпадет снег

Обвинительные акты в отношении четырех судей-предателей Украины направлены в суд на Луганщине

Россия планирует ежемесячно отправлять гумконвои на Донбасс

Власти Крыма намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность

Полиция Бразилии пытается арестовать бывшего миллиардера Батисту по обвинениям в коррупции

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА