Посредник подозреваемого во взяточничестве члена ВСЮ Гречковского находится на лечении в психбольнице

Посредник члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского, который подозревается во взяточничестве, госпитализирован в психиатрическую больницу с неопределенным диагнозом, ему назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия П.Гречкивского и его пособника (посредника в завладении денежными средствами) за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

"Уже на стадии завершения досудебного расследования – предоставления стороне защиты доступа к его материалам, посредник в незаконном завладении средствами неожиданно был госпитализирован в Днепропетровскую психиатрическую больницу № 1 Житомирского областного совета с неопределенным диагнозом. После этого подельник П.Гречковского "кочует" из одного медицинского учреждения в другое и утверждает, что якобы оклеветал последнего из-за болезненного состояния, связанного с расстройствами психики", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как отмечается, в настоящее время по инициативе защитника указанному лицу судом назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее проведение будет осуществлять Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины.

"С учетом материалов уголовного производства и фактического состояния дел Генеральная прокуратура приходит к выводу, что такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным воздействием одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежания ими уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

В связи с этим, подозреваемому назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщалось, 21 сентября 2016 года Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ разоблачила одного из членов Высшего совета юстиции (ВСЮ) при попытке получить неправомерную выгоду в сумме $500 тыс. за воздействие в вынесении судом первой инстанции решения в пользу субъекта хозяйствования и оставления его в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.

Позже адвокат П.Гречковского Игорь Черезов заявил, что его подзащитный уведомлен о подозрении в покушении на мошенничество, а не получении неправомерной выгоды.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к ВСЮ с просьбой инициировать вопрос о прекращении полномочий П.Гречковского. Он также сообщил, что Генпрокуратура уже наложила арест на имущество П.Гречковского и намеревается получить в суде санкции на обыски в его помещениях. "На сайте Генпрокуратуры размещено видео задержания посредника, который в сговоре с Гречковским получил первые $100 тыс., из суммы незаконного вознаграждения в $500 тыс., которую обещал заказчик за лоббирование господином Гречковским решения Апелляционного суда", - рассказал Ю.Луценко.

В свою очередь, ВСЮ обратился в Генпрокуратуру с просьбой предоставить доказательства нарушения присяги членом ВСЮ П.Гречковским. Глава ВСЮ Игорь Бенедисюк сообщил, что И.Гречковский написал заявление на отпуск и ВСЮ пока этим и ограничится.