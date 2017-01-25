Задержан экс-"беркутовец" по делу о препятствовании "автомайдановцам" в январе 2014 года

Правоохранители задержали 24 января бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", который длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения 18 активистов движения "Автомайдан" в ночь на 23 января 2014 года в Киеве на улицах Щорса и Грушевского.

Как сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры, задержание активистов сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их автомобилей. Кроме того, этому экс-"беркутовцу" инкриминируется служебная подделка рапорта и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и взяты под стражу.

Задержанному вручено сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины, в суд внесены ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет допустимости и достаточности доказательства возможности привлечения к уголовной ответственности других соучастников этих преступлений (сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судей) и по другим эпизодам преступной деятельности, подчеркивает Генпрокуратура.