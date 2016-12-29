Замначальнику управления Нацполиции и его подчиненному объявлено о подозрении в незаконном задержании восьми "автомайдановцев" в 2014 году

Замначальника управления департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины и старшему оперуполномоченному данного департамента объявлено подозрение в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул.Щорса в Киеве.

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, чиновники тогда занимали должности замначальника управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков столичного управления МВД и замначальника отдела указанного подразделения. Им инкриминируется совершение провокации по специально спланированной операции с привлечением т.н. "титушек" и затем совместное с сотрудниками столичного спецподразделения "Беркут" незаконное задержание "автомайдановйцев", применение к ним насилия и преднамеренное повреждение их автомобилей.

"Активистов доставили в одно из райуправлений милиции г.Киева, где указанные правоохранители дали заведомо неправдивые показания, совмещенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых те были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления, заведомо неправдивое показание свидетеля и потерпевшего, совмещенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств).

По ходатайствам органа следствия одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и он отстранен от занимаемой должности замначальника управления департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. В отношении другого подозреваемого слушания ходатайств об избрании меры пресечения и отстранении его от должности назначено судом на 30 января 2016 года.

Кроме того, по указанному эпизоду извещен о подозрении экс-командир полка столичного спецподразделения "Беркут", как один из соорганизаторов обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации. В настоящее время он объявлен в розыск.

В Генпрокуратуре также напомнили, что против командира оперативной роты №1 "Беркута" и 5 его подчиненных бойцов за участие в указанных преступлениях обвинительные акты рассматриваются в судах. Относительно других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в т.ч. 6 из них объявлены в розыск и суд дал разрешение на их задержание.