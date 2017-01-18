Порошенко и Шульц в Давосе обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко и экс-президент Европарламента Мартин Шульц провели встречу в Давосе.

"Собеседники обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введении безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду.

П.Порошенко выразил искреннюю благодарность М.Шульцу за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и "европейского выбора во время его пребывания в должности президента Европейского парламента".