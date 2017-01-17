КГГА объявляет конкурс на энергомодернизацию домов ОСМД и ЖСК по механизму "30 на 70"

Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявляет конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в домах под управлением организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Соответствующее объявление опубликовано в газете "Хрещатик" 17 января.

Согласно сообщению, на конкурс допускаются проекты при условии гарантирования членами ОСМД или ЖСК оплаты не менее 30% общей стоимости работ.

Как отмечает КГГА, направлениями реализации проектов могут быть: установка домовых приборов учета тепловой энергии; реконструкция и установка новых ИТП; теплоизоляция и капитальный ремонт крыш; замена окон и дверей в местах общего пользования на энергосберегающие; модернизация и замена внутридомовых инженерных сетей; утепление фасадов; замена освещения мест общего пользования в домах на энергоэффективное и/или установка датчиков движения для регулирования освещения; реконструкция систем теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии; капремонт или техническое переоснащение внутридомового электрооборудования.

Принятие проектов на рассмотрение конкурсной комиссии будет осуществляться департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА с 20 января до 28 февраля 2017 года каждый вторник с 9:00 до 13:00 и каждый четверг с 14:00 до 18:00 по адресу: ул.Большая Житомирская, 15а, каб. 13-15.