События

12:51 16.01.2017

При поступлении на магистратуру по специальности "право" с 2017 необходимо будет сдавать ВНО

Министерство образования и науки Украины заявляет, что при поступлении на программу подготовки магистров в высшие учебные заведения по специальности "Право" с 2017 года необходимо будет сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО).

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, с 2017 года все, кто будет поступать на магистратуру по специальности "Право", должны будут сдавать ВНО

В прошлом году эта методика была апробирована в виде пилотного проекта в 9 вузах и получила достаточно положительную оценку.

"В целом же отбор в магистратуру по специальности "Право" с применением внешнего тестирования станет одним из инструментов для решения важной задачи, предусмотренной законом "О высшем образовании": введение Единого государственного квалификационного экзамена по отдельным специальностям в 2019-2020 годах", - сказано в сообщении.

Также до конца 2017 года планируется создать Национальный репозитарий академических текстов, в котором будут собраны фактически все образовательные и научные тексты для того, чтобы сделать возможным их проверку на плагиат.

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