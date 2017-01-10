Директор киевского санатория "Джерельце" подозревается в присвоении более 1 млн грн госсредств на реабилитацию воинов АТО

Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении в хищении государственных средств директору санаторно-оздоровительного комплекса "Джерельце".

"В ходе досудебного расследования установлено, что директор оздоровительного комплекса путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений присвоила более 1 млн грн, выделенных на реализацию бюджетной программы "Мероприятия психологической реабилитации пострадавших участников АТО", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева во вторник.

Действия директора "Джерельця" квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.