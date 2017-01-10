События

14:18 10.01.2017

Посол Украины в Польше осудил акт вандализма в Гуте Пеняцкой

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает провокацией акт вандализма в с.Гута Пеняцкая в Бродовском районе Львовской области, где неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям этого села, убитым во время Второй мировой войны.

"Я осуждаю акт вандализма в Гуте Пеняцкой. Это явная провокация. Инициировано расследование. Преступники должны быть наказаны. Давайте не будем провоцировать", - написал А.Дещица в своем микроблоге Twitter во вторник.

Ранее в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в области сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. "В данное время на месте работает следственно оперативная группа полиции, выехало руководство главного управления", – рассказала агентству начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

По предварительной информации, разрушен памятный крест, а плиты с именами погибших жителей разрисованы в цвета украинского государственного флага и красно-черного флага. Также на одной из плит нарисованы нацистские знаки SS.

По словам С.Добровольской, пока точно не известно, когда именно произошел акт вандализма, проводятся первоочередные следственные действия, ищут потенциальных свидетелей, поскольку памятник размещен в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта.

Село Гута Пеняцкая, население которого составляли поляки, было уничтожено в феврале 1944 году. Среди историков существуют различные версии тех событий. Украинские историки считают, что село уничтожили немецкие войска, в то время, как польские историки считают, что к уничтожению села причастны также подразделение дивизии СС "Галичина".

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