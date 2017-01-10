События

05:23 10.01.2017

ФИФА признала наставника "Лестера" Раньери лучшим тренером 2016 года

Итальянский специалист Клаудио Раньери, возглавляющий английский клуб "Лестер", признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Итальянец получил премию в ходе церемонии, которая проходит в понедельник в Цюрихе.

В сезоне-2015/2016 К.Раньери вместе с "Лестером" стал чемпионом Англии.

На награду также претендовали главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и наставник сборной Португалии Фернандо Сантош, который вместе со своей командой стал триумфатором первенства Европы 2016 года.

ВАЖНОЕ

Кличко распорядился до вторника расчистить от снега дороги и тротуары Киева

В Хмельницкой и Николаевской областях усложнен проезд по дорогам местного значения

В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17

Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 8 и получили травмы 45 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель пообещала вернуть на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища

Снято ограничение для движения грузовиков в Одесской области - ГСЧС

Минфин США расширил "список Магнитского"

Зять Трампа бизнесмен Джаред Кушнер будет назначен старшим советником президента – СМИ

"Киевавтодор" в круглосуточном режиме очищает дороги столицы: за сутки вывезено почти 2 тыс. тонн снега

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА