ФИФА признала наставника "Лестера" Раньери лучшим тренером 2016 года

Итальянский специалист Клаудио Раньери, возглавляющий английский клуб "Лестер", признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Итальянец получил премию в ходе церемонии, которая проходит в понедельник в Цюрихе.

В сезоне-2015/2016 К.Раньери вместе с "Лестером" стал чемпионом Англии.

На награду также претендовали главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и наставник сборной Португалии Фернандо Сантош, который вместе со своей командой стал триумфатором первенства Европы 2016 года.