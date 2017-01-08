Трамп признает роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры

Помощник избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

"Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией", - сказал Р.Прибуса в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

По словам Р.Прибуса, Д.Трамп "вполне может принять меры против России", несмотря на то, что в публичных заявлениях он говорит, что намерен улучшить отношения с Россией.