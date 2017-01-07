Американские спецслужбы не нашли доказательств влияния кибератак на результаты президентских выборов

Спецслужбам США не удалось обнаружить доказательств того, что кибератаки оказали влияние на результаты выборов нового американского президента, говорится в сообщении на странице избранного президента США Дональда Трампа в "Твиттере".

"Разведка с очень большой достоверностью установила: нет никаких доказательств, что хакерский взлом повлиял на результаты выборов. Машины для голосования затронуты не были!" - отмечается в сообщении.

"Единственная причина обсуждения кибервзлома слабо охранявшегося Национального комитета Демократической партии - это проигрыш демократов, столь крупный, что они в замешательстве", - также говорится на странице Д.Трампа.

В пятницу в США была обнародована несекретная версия доклада спецслужб, в котором утверждается, что руководство России якобы с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Д. Трампа.

В свою очередь Д.Трамп ранее встречался с руководством американской разведки, проинформировавших его по делу о "российских хакерах". После встречи Д.Трамп уже заявлял, что хакерские атаки никак не повлияли на исход президентских выборов в США.

"Россия, Китай, другие страны и внешние группы и люди постоянно пытаются нарушить цифровую инфраструктуру наших правительственных учреждений, компаний и организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, но никакого эффекта на результат выборов не было, как и не было взлома машин для голосования", - говорилось в заявлении Д.Трампа, распространенном по итогам встречи.

Как отметил избранный президент, хакерские атаки предпринимались и против Национального комитета республиканской партии, однако, по его словам, комитет располагал "сильными средствами защиты от хакеров, и у хакеров не получилось".