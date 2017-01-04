События

19:00 04.01.2017

Порошенко поздравил незаконно удерживаемых в России украинцев с Новым годом и заверил, что делает всё для их скорейшего возвращения

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с новогодними праздниками украинцев, незаконно удерживаемых на территории России, сообщает посольство Украины в РФ.

"Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России, с новогодними праздниками. Посольство Украины присоединяется к поздравлениям и осуществляет необходимые меры для скорейшей передачи этих писем адресатам", - говорится в сообщении посольства на странице в "Фейсбуке" в среду.

Диппредставительство также выложило фотокопии этих писем. В поздравлении главы государства, в частности, сказано: "Я как президент каждый день прилагаю все усилия для Вашего скорейшего возвращения".

Письма от президента адресованы Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Станиславу Клыху, Николаю Карпюку, Евгению Панову, Роману Сущенко, Валентину Выговскому. Кроме того, П.Порошенко обратился к Андрею Коломийцу, Александру Костенко, Сергею Литвинову, Алексею Чирнию, Рустему Ваитову, Руслану Зейтуллаеву, Нури Примову и Ферату Сайфуллаеву.

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