Порошенко поручил Минкультуры организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине – пресс-секретарь президента

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", - написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в Фейсбук во вторник ночью.

Как сообщалось, 3 января президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел изучить вопрос перезахоронения украинского поэта и писателя Александра Олеся в Украине. "Президент Украины поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию с захоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками по поводу изучения вопроса перезахоронения его в Украине", - сообщил С.Цеголко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, считает, что государство должно инициировать возвращение праха украинских деятелей "на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне". "Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого - аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище", - цитирует В.Вятровича сайт института.

По данным института, за пределами Украины находится более 250 тысяч захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры, причем многие из могил "могут быть ликвидированы в ближайшее время".

По данным СМИ, останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс чешских крон (эквивалент 20 тыс грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков А.Олеся и его супруги неизвестны, но могилу уже раскопали. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.

А.Олесь (настоящая фамилия – Кандыба) родился в 1878 году на территории нынешней Сумской области. Публиковался с 1905 года. В 1919 году после оккупации Украины большевицким войсками был вынужден эмигрировать, где продолжил творческий путь. Скончался и был похоронен в 1944 году в Праге.