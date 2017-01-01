События

15:16 01.01.2017

Гройсман получил 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016Г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что задекларировал 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016 году.

"В этом году вот от сдачи в аренду и управления моим имуществом, а я подчеркиваю это тысячи кв. м коммерческой недвижимости, в этом году я задекларировал 4 млн грн ", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Эспрессо" в воскресенье.

По словам премьера, основу своего финансового положения он заложил еще до того, как пошел в политику, а когда пошел в Винницкий городской совет – передал имущество в управление.

Он подчеркнул, что декларирует всю прибыль от своего имущества.

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