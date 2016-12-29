Нацсовет по телерадиовещанию не считает возможным лишить "1+1" лицензии

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не считает возможным лишение телеканала "1+1" лицензии на вещание, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимюк в четверг, комментируя заявление телеканала.

"Я считаю, что это невозможно. Было решение Национального совета 15 декабря о пролонгировании лицензии, и я уверена, что оно должно быть безоговорочно исполнено. Я не знаю такого прецедента, при котором Нацсовет мог лишить лицензии после своего собственного решения, и буду поддерживать законный путь. Суть претензий к телеканалу мне неизвестна", - констатировала она.

Ранее, в ночь со среды "1+1" обнародовал на своем веб-сайте обращение руководства и сотрудников телеканала к президенту, спикеру парламента и премьер-министру Украины, в котором заявил, что Администрация президента пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии "1+1".

Телеканал "1+1" входит в медиахолдинг "1+1 медиа", который контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.