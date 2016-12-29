События

09:33 29.12.2016

"1+1" пытаются лишить лицензии – обращение телеканала

Администрация президента Украины пытается повлиять на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания для отмены решения о продлении лицензии на вещание для телеканала "1+1".

Об этом говорится в обращении руководства и сотрудников "1+1" на имя президента, спикера Верховной Рады и премьер-министра Украины, опубликованном на сайте телеканала в четверг.

"В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки", - утверждается в обращении.

Как утверждается в тексте, Нацсовет по вопросам телерадиовещания 15 декабря единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала, однако до сих пор лицензия так и не была продлена.

"Со стороны Нацсовета к каналу "1+1" не было никаких замечаний или претензий. Поэтому мы не понимаем, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии (29 декабря) и после того, как мы осуществили оплату лицензионного сбора, мы все еще находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначения какого-то нового странного руководства канала, что является нонсенсом для частной компании", - говорится в обращении.

Телеканал "1+1" входит в медиахолдинг "1+1 медиа", который контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.

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