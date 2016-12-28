События

18:39 28.12.2016

Хакеры из Fancy Bears атаковали серверы ОБСЕ

Серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке, пишет в среду французская газета "Монд".

"В организации узнали об этом (о кибератаке - ИФ) в конце октября", - подтвердила эту информацию изданию пресс-секретарь ОБСЕ Наташа Раякович, отказавшись рассказать о деталях кибертаки.

Газета предполагает, что хакеры могли получить доступ к электронной почте сотрудников и к базам данных организации.

Все страны-члены ОБСЕ проинформированы о данном инциденте, отмечает "Монд", однако официального заявления организация делать не стала.

Источник в западных спецслужбах сообщил газете, что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears. Эту группу подозревают в связях с российскими властями и кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки, отмечает "Монд".

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