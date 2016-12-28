Еще одна судебно-медицинская экспертиза назначена в деле со смертельным ДТП возле ст.м. "Левобережная" в Киеве – Луценко

В уголовном производстве по факту смертельного ДТП возле станции метро "Левобережная" в Киеве с участием Станислава Толстошеева назначена еще одна судебно-медицинская экспертиза, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Экспертиза подтвердила, что Толстошеев впал в медицинское состояние, которое привело к невозможности управления автомобилем. Будет проведена ещё одна судебно-медицинская экспертиза", - сказал Ю.Луценко в среду на брифинге в Киеве.

Позднее он пояснил журналистам, что С.Толстошеев, согласно заключению экспертизы, впал в бессознательное состояние, алкоголя и наркотиков в его крови не обнаружено.

По словам генпрокурора, еще одна судебно-медицинская экспертиза будет проведена не в Киеве и поможет окончательно установить причину такого состояния человека, что повлекло трагические последствия.

Как сообщалось, 9 января 2016 года возле станции метро "Левобережная" автомобиль "Мерседес" неожиданно выехал за проезжую часть, в результате столкновения пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте, а 62-летнего киевлянина госпитализировали в медицинское учреждение с травмами головы.

Следствие установило, что за рулем был 22-летний С.Толстошеев – уроженец Дружковки Донецкой области, студент. Автомобиль принадлежит его сестре.

Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 137 тыс. грн.

Позднее прокуратура Киева закрыла это дело. Ю.Луценко принял решение об отмене постановления о закрытии уголовного производства и о назначении повторной амбулаторной комиссионной психиатрической экспертизы подозреваемого.

Согласно результатам прежних экспертиз, причиной ДТП стал "внезапный приступ судорожного характера у водителя, вследствие которого он не мог осознавать своих действий и руководить ими"