Генпрокурор за ликвидацию незаконных МАФов в Киеве, но демонтаж должен осуществляться законным способом

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поддерживает политику ликвидации незаконно установленных малых архитектурных форм (МАФ) в Киеве, но призывает делать это исключительно законными способами.

"Я полностью поддерживаю политику ликвидацию МАФов... Но ... законным методом должен быть демонтаж", - сказал Ю.Луценко на совместном с городским головой Киева Виталием Кличко брифинге в среду.

В первую очередь, по словам генпрокурора, у него замечание к столичной полиции и коммунальным службам, которые не сработали надлежащим образом при работе с МАФами в районе станции метро "Политехнический институт".

"Незаконные сооружения надо демонтировать. Не уничтожить, а демонтировать… Демонтаж и снос - разное по сути... Демонтировать надо без повреждения имущества", - заметил генпрокурор.

По словам Ю.Луценко, в среду при его участии, руководства мэрии и органов прокуратуры состоялось совещание по данному вопросу.

Он заявил, что у прокуратуры есть список из двух десятков людей, которые создали сеть незаконных МАФов.

Ю.Луценко также прокомментировал ситуацию со сносом МАФов, в частности, на Оболони и возле станции метро "Политехнический институт": "Я вмешался в это, когда увидел видео в YouTube… Неправильный демонтаж и неправильные действия правоохранителей. Есть ли состав преступления - установит следствие. Я сегодня в КГГА для того, чтобы подобного больше не было".

Говоря о том, могли ли быть на месте сноса МАФов "титушки" в балаклавах, генпрокурор отметил, что законом не запрещено носить балаклавы и пообещал, что правоохранители обязательно установят степень вины и ответственности каждой стороны конфликта.

Ю.Луценко уточнил, что всего расследуется три уголовных производства: два - по событиям возле ст. м. "Политехнический институт" и одно – по Оболони. "Статьи разные - от причинения телесных повреждений до противодействия сотрудникам правоохранительных органов", - добавил он, заметив, что полиция, "мягко говоря, не выполнила свои функции - обеспечение общественного порядка".

В свою очередь В.Кличко в контексте борьбы с незаконными МАФами отметил: "Мы проговорили с генеральным прокурором все ключевые составляющие, чтобы вопросов по демонтажу МАФов не было". По его словам, торговля в МАФах должна быть законной.

"Мы должны поддержать столичную власть в наведении порядка со стихийной торговлей... Но с другой стороны громада должна понимать, почему именно тут сносят и что будет взамен... Все незаконные МАФы законным способом будут демонтированы... Вместо них будут либо законные точки, либо парки и скверы... Мы не боремся с малым и среднем бизнесом", - подытожил Ю.Луценко.