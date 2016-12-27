События

19:09 27.12.2016

Дело Ефремова, скорее всего, будет рассматриваться в суде на Луганщине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что уголовное производство в отношении лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова будет рассматриваться в суде на территории Луганской области.

"Как вы знаете, подозреваемый в организации сепаратистского движения в Луганской области господин Ефремов – следствие уже завершено. Он ознакамливается с материалами досудебного следствия. Думаю, в ближайшее время он завершит ознакомление… После этого будет принято решение о месте проведения судебного процесса. С большой долей вероятности могу сказать, что это будет Луганская область. Думаю, это будет и политически, и юридически правильно – по месту совершения преступления и именно там, где идеологи сепаратизма открыли двери войне", - сказал генпрокурор на брифинге во вторник в Краматорске.

А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для А.Ефремова до 22 января 2017 года.

26 декабря Печерский районный суд Киева ограничил 30-м декабря срок ознакомления с материалами дела для адвокатов А.Ефремова.

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