Авикомпания Korean Air разрешила бортпроводникам использовать шокеры

Korean Air Lines Co. разрешила своим бортпроводникам свободно использовать тазеры для усмирения буйных пассажиров после инцидента. Кроме того, южнокорейская авиакомпания намерена увеличить число сотрудников мужского пола в пассажирском салоне, пишет Korea Times.

Сотрудникам Korean Air и раньше выдавали электрошокеры, но те их не применяли против дебоширов, так как правила позволяли использовать подобные средства только в случае реальной угрозы жизни экипажа и пассажиров самолета, сообщает BBC.

Теперь эти правила существенно расширены. Персонал авиакомпании сможет применять электрошокеры в случае любых попыток агрессивных пассажиров применить силу. Также бортпроводников отправят на курсы, где научат обращаться с шокерами.

В настоящее время мужчины составляет менее 10% бортпроводников Korean Air. Компания намерена провести дополнительный конкурс и составлять смены таким образом, чтобы на каждом рейсе в пассажирском салоне находился как минимум один мужчина.

Такое решение компания приняла после инцидента 20 декабря на борту самолета, направлявшегося из Ханоя в Инчхон. Один из пассажиров начал нападать на других, после чего его скрутил летевший этим рейсом американский певец Ричард Маркс.

Пассажира после приземления передали правоохранительным органам. Но на этом история не закончилась. Р.Макс написал у себя в соцсетях, что сотрудники Korean Air были слишком плохо экипированы и обучены для того, чтобы справиться без его помощи.

Жена певца, телеведущая и модель Дейзи Фуэнтес тоже раскритиковала бортпроводников, отметив, что у них были электрошокеры, но они не знали, как ими пользоваться. Компания в ответ объяснила, что ее сотрудники просто боятся применять спецсредства, которые могут нанести вред здоровью дебошира.

"Тогда как американские авиакомпании после терактов 11 сентября 2001 года предприняли жесткие меры против агрессивного поведения на борту, азиатские перевозчики, включая нас, не пошли на столь суровые шаги из-за азиатской культуры, - заявил президент Korean Air Чи Чанхун в ходе пресс-конференции. - Недавний инцидент станет для нас поводом усилить стандарты безопасности".

По данным корейских властей, количество правонарушений, фиксирующихся ежегодно в самолетах южнокорейских авиакомпаний, за последние пять лет выросло более чем втрое, а с 2012 года - более чем вдвое: со 191 в 2012 году до 460 в 2015 году.

В 2014 году дочь председателя совета директоров Korean Air Чо Хён (она же Хизер Чо), занимавшая тогда пост вице-президента компании, устроила скандал из-за того, что стюардесса бизнес-класса подала ей орешки в упаковке, а не на тарелочке, как полагается по протоколу Korean Air. Она распорядилась, чтобы самолет, вылетавший из Сеула в Нью-Йорк, отложил взлет, а старший бортпроводник был снят с рейса.

После этого скандала Чо Хён уволилась из Korean Air, принесла извинения бортпроводникам за свое неподобающее поведение и провела пять месяцев в тюрьме.