Экономика

11:19 11.04.2018

Основатель Pizza Veterano запускает сервис вызова такси VeteranoCab с 25 апреля

Основатель Pizza Veterano запускает сервис вызова такси VeteranoCab с 25 апреля

 О запуске нового сервиса вызова такси – Veterano Cab – сообщил основатель пиццерии Pizza Veterano Леонид Остальцев.

"Это новый проект от компании "Ветеран Групп". Все очень просто: вы можете быть или водителем, или пассажиром. Если вы пассажир, достаточно скачать и установить программу, пройти 30-секундную регистрацию и уже с 25 апреля вызывать авто. Если вы водитель со своим авто, это все так же просто: скачайте приложение "Ветеран Драйвер", установите его на смартфон и пройдите короткую регистрацию", - написал он на своей странице в сети Facebook.

После этого, поясняет Л.Остальцев, водителю нужно заполнить все поля с данными, сделать и загрузить несколько фото и подождать, пока с ним свяжется сотрудник компании с сообщением, куда и когда подъехать на проверку авто.

Как утверждает он, указанная услуга является возможностью задействовать сотни или даже тысячи ветеранов АТО в этом проекте. Все условия - простые и прозрачные – изложены в договоре и приложении.

"Мы будем рады всем в нашей команде, особенно нашим собратьям", - написал Л.Остальцев.

Как сообщалось, в Украине действует несколько технологических сервисов вызова такси, в частности, Uklon, Uber, Red Raxi и др.

Pizza Veterano - пиццерия, открытая бывшими воинами Антитеррористической операции. в которой работают исключительно ветераны АТО.

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