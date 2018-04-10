Экономика

17:31 10.04.2018

КБ "Южное" предлагает предприятиям аэрокосмического сектора и ОПК консолидацию в рамках Ассоциации высокотехнологичных предприятий "Космос"

КБ "Южное" предлагает предприятиям аэрокосмического сектора и ОПК консолидацию в рамках Ассоциации высокотехнологичных предприятий "Космос"

ГП "КБ "Южное" (КБЮ, Днепр) предлагает предприятиям аэрокосмического сектора и ОПК объединить усилия по решению актуальных проблем промышленной и научно-технологической межотраслевой кооперации в рамках общественной "Ассоциации высокотехнологичных предприятий и организаций Украины "Космос".

Как сообщила пресс-служба КБЮ, решение о создании Ассоциации принято по итогам прошедшего на днях на КБ "Южное" координационного совещания руководителей свыше 100 предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности.

По задумке инициаторов создания общественного объединения, Ассоциация "на взаимовыгодной и добровольной основе объединит предприятия и научные организации, заинтересованные в устойчивом развитии, разработке качественно новых технологий, внедрении инновационных подходов и процессов в целях создания национальной высококонкурентной наукоемкой продукции в ракетно-космической и смежных отраслях промышленности".

Как отмечается в сообщении, участники совещания создали рабочую группу и утвердили этапы создания Ассоциации. Установочное совещание членов Ассоциации планируется провести в июне 2018 года в Днепре.

Согласно сообщению, участникам координационного совещания также было предложено "ознакомиться с ближайшими и перспективными планами КБ "Южное", обсудить новые тенденции в области ракетно-космических технологий, перспективных разработок и новейших достижений в смежных отраслях, выработать эффективные формы организации работ и управления научно-производственной кооперацией, осветить новые взгляды на актуальные проблемы в производстве и объединяющие подходы к их разрешению".

ГП "КБ "Южное" им.М.К. Янгеля" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США.

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