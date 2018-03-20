В КБ "Южное" определятся с реакцией на претензии Минобороны РФ в связи с расторжением контракта по РС-20 от 2003г после получения решения суда

В ГП "КБ "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) определятся с реакцией на претензии Министерства обороны РФ в связи с расторжением контракта от 2003 года на продление гарантийных сроков эксплуатации российских тяжелых ракетных комплексов РС-20 "Воевода" после официального получения судебного решения российской судебной инстанции, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в КБЮ во вторник.

"Решение относительно претензий российского военного ведомства будет приниматься после получения официального судебного решения российской судебной инстанции. На сегодняшний день КБЮ таким решением не располагает", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что контракт с российским военным ведомством от 2003 года был расторгнут КБ "Южное" ввиду введенного решением СНБО Украины и указом президента в августе 2014 года запрета на ВТС с РФ в связи с российской агрессией и аннексией Крыма.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 15 марта обнародовал сообщение о принятом 12 марта решении о взыскании с КБ "Южное" в пользу Минобороны РФ 1,1 млрд руб. (около $17,3 млн - ИФ) в связи с расторжением контракта от 2003 года на продление гарантийных сроков эксплуатации стратегической ракеты РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО, SS-18 "Сатана").

По данным из открытых российских источников, иск Минобороны РФ к украинскому предприятию был подан в феврале 2017 года. Его рассмотрение откладывалось несколько раз. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, его подробности суд не разглашает.

ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США.

Предприятия ракетно-космической отрасли Украины обеспечивали продление сроков эксплуатации стоящего на вооружении РВСН РФ ракетного комплекса 15П118М (МБР РС-20В, по западной классификации SS-18 "Satan" - ИФ) разработки ГП КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш" (оба - Днепр) до разрыва ВТС с РФ в связи с российской агрессией.