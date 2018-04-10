Экономика

12:49 10.04.2018

Рост товарооборота между Украиной и Беларусью в январе составил 15-16%

Рост товарооборота между Украиной и Беларусью в январе составил 15-16%

Рост товарооборота между Украиной и Беларусью в январе текущего года составил 15-16%, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Товарооборот у нас растёт. Сейчас выйдем на $4,5 млрд, даже больше... В январе 2018 года мы вышли на рост в 15-16%", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

И.Кизим добавил, что рост товарооборота в 2017 году составил 18%. "У нас позитив идёт последние два года, после падения, которое было в 2014-2015 годах", - добавил дипломат.

Он напомнил, что в 2012-2013 годах товарооборот составил $8 млрд.

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