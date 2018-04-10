Украина снизила отбор газа из ПХГ до минимума

С отключением отопления в крупных городах Украина снизила отбор природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) до минимума, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, если в первые дни апреля отбор из хранилищ составлял около 45 млн куб. м, то 8 апреля из ПХГ поднято всего 1,89 млн куб. м.

С начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 8 апреля (включительно) запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 56,2% – с 16 млрд 973,72 млн куб. м до 7 млрд 435,16 млн куб. м.

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По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе 1-8 апреля из хранилищ отобрано 245,45 млн куб. м (среднесуточный отбор – 30,68 млн куб. м), в марте – 2 млрд 304,64 млн куб. м (74,34 млн куб. м/сутки), в феврале – 2 млрд 529,39 млрд куб. м (90,34 млн куб. м/сутки), в январе – 2 млрд 177,57 млрд куб. м (70,24 млн куб. м/сутки), в декабре – 1 млрд 427,4 млрд куб. м (46,05 млн куб. м/сутки), в ноябре – 745,38 млн куб. м (24,85 млн куб. м/сутки).

Запасы газа в украинских ПХГ на 8 апреля-2018 на 10,5%, 11,9% и 2,3% меньше, чем на аналогичные даты 2017-го (8 млрд 307,11 млн куб. м), 2016-го (8 млрд 443,49 млн куб. м и 2015 года (7 млрд 613,48 млн куб. м).

Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.