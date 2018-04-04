Экономика

16:18 04.04.2018

Fitch присвоило 8-летним евробондам МХП финальный рейтинг "В"

Fitch присвоило 8-летним евробондам МХП финальный рейтинг "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску восьмилетних еврооблигаций агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) на $550 млн финальный рейтинг "В" и рейтинг восстановления активов "RR4", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось, МХП в конце марта выпустил еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых. Срок обращения ценных бумаг до 3 апреля 2026 года. Их эмитентом выступила люксембургская MHP Lux S.A.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

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