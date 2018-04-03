Кредитование малого и среднего бизнеса становится драйвером банковского рынка – банкиры

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) становится драйвером банковского рынка, сообщила заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева в ходе "круглого стола", проведенного "Финансовым клубом" в Киеве во вторник.

"МСБ становится драйвером кредитования, потому, что в этом сегменте качество портфеля в два раза лучше, чем качество портфелей корпоративных клиентов. 75% банков пошли в кредитование МСБ, и это хорошая тенденция", - сказала она.

По словам Е.Дмитриевой, в настоящее время банки стараются упростить процессы принятия решения для кредитования МСБ.

"Банки упрощают подход к анализу управленческой отчетности, стараются принимать решения на основании обычной отчетности, и банки пытаются сократить время рассмотрения заявок. Если раньше нормальным было рассмотрение заявок две недели, то сейчас два дня. Еще одна тенденция – развитие партнерских программ. Проблема процентных ставок никуда не ушла, а партнерская программа позволяет существенно снизить процентную ставку", - сказала она.

Как сообщила руководитель управления по работе с МСБ Пиреус Банка Светлана Баженова, с октября 2017 года по февраль 2018 года кредитный портфель кредитов МСБ в Украине увеличился на 25 млрд грн.

"С октября 2017 года по февраль 2018 года кредитный портфель кредитов МСБ в Украине увеличился на 25 млрд грн. При этом рост доли кредитов МСБ в общем портфеле кредитов бизнесу в банках Украины вырос с 51% до 52% в общем портфеле кредитования. Рост был в основном сгенерирован кредитами компаниям малого и среднего бизнеса. Рост кредитов со сроками от одного до пяти лет составил порядка 16 млрд грн - то есть он был драйвером прироста кредитного портфеля за это время. При этом кредиты в оборотный капитал выросли лишь на 6 млрд грн", - сказала она.

Заместитель директора департамента МСБ Укргазбанка Семен Пускай, в свою очередь, отметил важность программ по поддержке развития МСБ.

"Мы оптимистично смотрим на будущее сегмента МСБ, поскольку у этого направления сейчас много помощников. Есть государство, которое ведет программы по удешевлению кредитов для аграриев. Также мы видим активное участие международных финансовых организаций, таких как Немецко-украинский фонд, ЕИБ, IFC. После децентрализации начали включаться муниципалитеты, которые удешевляют кредитные ставки и поддерживают бизнес в своем регионе… На сегодняшний день подписанных и задекларированных с муниципалитетами программ достаточно много, но нужно, чтобы эти программы заработали. Как только они заработают, будет удешевление ставок", - сказал он.

Как сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса банка "Пивденный" Нина Тараненко, программы по поддержке МСБ активно развиваются, однако многие предприниматели относятся к ним с недоверием.

"Мы активно заключаем и с городом, и с областью в такие программы, но можем сказать, что не все клиенты способны работать таким образом. Многие боятся дополнительных проверок со стороны государственных органов. Поэтому, нам нужно активно работать с госорганами, и убеждать бизнес, что государство действительно может оказать поддержку. Такие программы интересны, они носят целевой характер", - сказала она.

Директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Геннадий Заря также отметил важность госпрограмм для поддержки развития МСБ.

"Для того, чтобы рентабельность малого и среднего бизнеса была больше, нужны на уровне государства программы, которые "а": являются дотационными; "б": стимулирующими. Кроме того, необходимы программы по поддержке экспорта украинских малых и средних предприятий ", - сказал он.