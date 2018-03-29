"Мотор Сич" планирует сертифицировать в 2018г новый легкий вертолет МСД-2 "Надия"
ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) планирует завершить в 2018 году сертификацию нового легкого гражданского вертолета МСД-2 "Надия" дальностью полета 1 тыс. км, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в руководстве предприятия.
"В первой половине года планируем завершить начатую в прошлом году сертификацию нового МСД-2 "Надия", - сказал собеседник агентства.
По его данным, вертолет планируется сертифицировать, в первую очередь, в Госавиаслужбе Украины.
Как напомнил собеседник агентства, на сегодняшний день уже собран и поднят в воздух опытный образец МСД-2 "Надия". Серийное производство новой машины, согласно предварительным планам, может быть развернуто уже в 2018 году.
"В настоящее время начата презентация новой вертолетной техники потенциальным заказчикам", – сказал он.
"МСД-2 "Надия" - это гражданская версия легкого вертолета на 7 пассажиров дальностью полета 1 тыс. км. Вертолет оснащен турбовальным газотурбинным двигателем четвертого поколения МС-450 мощностью 450 л.с. Также возможна модификация машины для потребностей силовых структур, включая ГСЧС, и санитарной авиации.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич".
В 2015 году ПАО "Мотор Сич" начало поставки ВСУ и силовым структурам в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) ремоторизированных по заказу Министерства обороны многоцелевых Ми-8МСБ и Ми-2МСБ различных модификаций.