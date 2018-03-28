Экономика

16:38 28.03.2018

Стал известен победитель конкурса на пост замглавы Госагентства электронного управления

Стал известен победитель конкурса на пост замглавы Госагентства электронного управления

Конкурсная комиссия высшего корпуса государственной службы признала победителем конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Валерия Бакала.

"По результатам конкурса на занятие вакантной должности заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного управления определен победителем - Бакала Валерий Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам госслужбы по результатам конкурса.

В.Бакал является директором департамента информационных технологий Госагентства по вопросам электронного управления.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ФГИ повторно попытается отобрать нового гендиректора для "Укрнафтопродукта"

Кабмин одобрил новую процедуру отбора руководителей и набсоветов крупнейших госкомпаний

Глава JPMorgan получает в 364 раза больше среднего сотрудника, Valeant - в 138 раз

Украина сформирует условия конкурса отбора партнера по управлению ГТС до апреля

Кабмин уволил замглавы Минэнергоугля Прокопива

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

Кабмин предусмотрел усиление соцзащиты граждан Украины, которые трудоустраиваются за границей

Заявки на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подал 51 человек

Кубив в 2017 получил 422 тыс. грн зарплаты, Розенко – 494 тыс. грн, Кириленко – 489 тыс. грн, Кистион – 424 тыс. грн

Облэнерго теряют лучше кадры из-за долгов по зарплате в условиях установленных НКРЭКУ алгоритмов – профсоюзы

ПОСЛЕДНЕЕ

Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 1,06 тыс. украинцев

Сервис перевозок Uklon заявил, что присоединяется к борьбе с SMS-спамом

В Украине утверждены форма и порядок представления отчетов нотариусами о договорах купли-продажи недвижимости

Кабмин продлил спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до июня

Швейцарская Marcoрolo Commodities S.A. до июля откроет представительство в Украине

Unipec и Shell подписали 1-й контракт, привязанный к нефтяному фьючерсу шанхайской биржи

Цены на нефть замедлили снижение, Brent опустилась до$69,96 за баррель

BASF создал "Клуб новаторов агробизнеса"

Соглашение о ЗСТ откроет на 80% рынок промышленности Израиля для украинских экспортеров

AB InBev запустила 100+Sustainability Accelerator для решений глобальных экопроблем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА