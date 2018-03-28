Стал известен победитель конкурса на пост замглавы Госагентства электронного управления

Конкурсная комиссия высшего корпуса государственной службы признала победителем конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Валерия Бакала.

"По результатам конкурса на занятие вакантной должности заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного управления определен победителем - Бакала Валерий Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам госслужбы по результатам конкурса.

В.Бакал является директором департамента информационных технологий Госагентства по вопросам электронного управления.