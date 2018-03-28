Швейцарская Marcoрolo Commodities S.A. до июля откроет представительство в Украине

Зернотрейдер Marcoрolo Commodities S.A. (Швейцария) принял решение открыть до июля 2018 года в Украине свое представительство с целью улучшить эффективность работы на Черноморском рынке.

"Для максимизации эффективности работы на Черноморском рынке руководство решило создать локальное представительство. К новому сезону планируется открыть украинский офис, в задачи которого входит закупка зерна и продуктов переработки и поставка на СРТ для последующей продажи на FOB/CIF конечным потребителям", - сообщила директор департамента аналитики компании Елена Нероба агентству "Интерфакс-Украина".

В планах компании выйти на 1 млн тонн поставок в сезон. Компания намерена осуществлять закупки непосредственно у производителей.

"Мы понимаем, что наличие собственной инфраструктуры создаст дополнительные конкурентные преимущества. Мы нацелены на длительное сотрудничество с Черноморским регионом и делаем ставку на Украину", - отметила директор департамента аналитики.

По ее словам, после визита в Украину руководство компании поставило задачу изучить региональную законодательную базу и оценить локальные инвестиционные риски.

"Ранее деятельность была сосредоточена на поставках из Южной Америки. Прошлый опыт и знания дали нам тесные связи между странами-производителями сельскохозяйственной продукции и странами, где высокий спрос сосредоточен из-за отсутствия собственных природных ресурсов. Не исключено, что в случае положительного результата аудита страны специалистами МРС компания не ограничится только трейдингом", - указала Е.Нероба.

Marcoрolo Commodities S.A. планирует открытие офиса не только в Украине, но и в Мадриде - чтобы легче было работать с югом Европы и в Сингапуре - для выхода на рынок Азии.

Швейцарская компания Marcoрolo Commodities S.A. основана в 2015 году занимается торговлей зерновыми, масличными, продуктами переработки и биотопливом. Собственником и руководителем компании является Гонсало де Лусаррета.