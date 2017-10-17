Экс-менеджеры Louis Dreyfus создали в Украине зерноторговую компанию с уставным капиталом 40 млн грн

ООО "Сиэранс Глобал Мерчантс Украина" зарегистрировано Министерством юстиции Украины в начале октября 2017 года с уставным капиталом 39,982 млн грн.

Согласно информации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), учредителями украинского ООО являются швейцарская компания Sierentz Global Merchants SA, Томас Шульц и Хелен Лавли.

Х.Лавли ранее являлась вице-президентом Louis Dreyfus Highbridge Energy LLC - бывшей "энергетической дочки" зерноторгового гиганта

Гендиректором ООО "Сиэранс Глобал Мерчантс Украина" назначен Лампракис Лазос, экс-директор компании Louis Dreyfus в Украине.

Новосозданная компания будет заниматься оптовой торговлей зерном, семенами, кормами для животных.

Ранее СМИ сообщали, в конце августа из Louis Dreyfus ушла часть топ-менеджмента, отвечающего за управление зерновым бизнесом.