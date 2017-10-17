Экономика

14:28 17.10.2017

Экс-менеджеры Louis Dreyfus создали в Украине зерноторговую компанию с уставным капиталом 40 млн грн

 ООО "Сиэранс Глобал Мерчантс Украина" зарегистрировано Министерством юстиции Украины в начале октября 2017 года с уставным капиталом 39,982 млн грн.

Согласно информации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), учредителями украинского ООО являются швейцарская компания Sierentz Global Merchants SA, Томас Шульц и Хелен Лавли.

Х.Лавли ранее являлась вице-президентом Louis Dreyfus Highbridge Energy LLC - бывшей "энергетической дочки" зерноторгового гиганта

Гендиректором ООО "Сиэранс Глобал Мерчантс Украина" назначен Лампракис Лазос, экс-директор компании Louis Dreyfus в Украине.

Новосозданная компания будет заниматься оптовой торговлей зерном, семенами, кормами для животных.

Ранее СМИ сообщали, в конце августа из Louis Dreyfus ушла часть топ-менеджмента, отвечающего за управление зерновым бизнесом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина к 10 октября намолотила 43,7 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина намолотила 38,2 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала почти 7,8 млн тонн зерновых

Злоумышленники экспортировали зерновых почти на 5 млрд грн без уплаты налогов

ГПЗКУ поставит до 300 тыс. тонн зерновых китайской корпорации ССЕС к концу года

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 5,8 млн тонн зерновых

Украина к 18 августа намолотила 37,1 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала почти 4 млн тонн зерновых

Украина к 8 августа намолотила почти 33,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

Украина к 25 июля намолотила 20 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых

ПОСЛЕДНЕЕ

Airbus получит контролирующую долю бизнеса Bombardier по производству самолетов С Series

Казахстанский Bank RBK приостановил выдачу вкладов на фоне наплыва клиентов

Coal Energy в сентябре сократила производство угля на 78%

МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Киев – Липтон

ТЭС "ДТЭК" в сентябре произвели 89% электроэнергии из газовых марок угля

Будущее Украины должно строиться на упрочнении экономических связей с Европой – замглавы МВФ

Украина на середину октября накопила в ПХГ запасы 16,8 млрд куб. м

Евросоюз ввел новые санкции против Северной Кореи

Гройсман: поступления в местные бюджеты за 9 мес. 2017 выросли на 30%

Предварительная стоимость ремонта поврежденного грузовым судном причала в порту "Южный" составит около $50 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА