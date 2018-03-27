Carlsberg намерен нарастить долю ТМ "Львівське" в Западной Украине за счет нового продукта

Львовская пивоварня компании Carlsberg Ukraine выпускает новый продукт "Львівське кнайпа свіже" и рассчитывает укрепить позиции бренда на рынке Западной Украины, сообщила пресс-служба компании.

"По итогам 2017 года ТМ "Львівське" является лидером на Западной Украине с долей рынка 20,7%. Мы рассчитываем, что новинка "Львівське кнайпа свіже" поможет нам удержать и, по возможности, нарастить долю бренда в регионе", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Carlsberg.

Как сообщили в компании, "Львівське кнайпа свіже" запускается в сегмент пива с ограниченным сроком годности - 60 дней, и в первую очередь, будет конкурировать с марками пива локальных производителей, которые преобладают в данном сегменте рынка, а также с мэйнстрим-марками в целом.

Новый продукт предназначен, прежде всего, для продажи на территории Украины, ввиду относительно короткого срока годности. При этом в компании не исключают возможность экспорта.

"Логистика в ближайшие страны является достаточно непростой. Однако мы готовы рассмотреть вопросы поставки продукта заграницу, если наши партнеры будут готовы работать с продуктом, срок годности которого составляет всего 60 дней", - отметили в Carlsberg.

Как сообщалось, доля компании Carlsberg Ukraine на украинском рынке пива составила в 2017 году 31,1% как в натуральном, так и в денежном выражении, что на 0,3 п.п. выше, чем в 2016 году.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group - одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В стране компания представляет бренды "Львівське", Baltika, "Арсенал", Tuborg, Carlsberg, "Жигулевское Запорожского разлива", "Хмильне", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner, Grimbergen, Seth&Riley's Garage, Harp и др.