Украинский рынок пива впервые за 9 лет стабилизировался - Carlsberg Ukraine

Украинский рынок пива впервые за девять лет приостановил падение и стабилизировался, считает генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

"По нашей внутренней оценке, украинский рынок пива впервые за девять лет приостановил свое падение и стабилизировался. Мощности Carlsberg Ukraine не загружены на 100%. Поэтому мы фокусируемся не только на пивном рынке, но и на развитии сидра и безалкогольного портфеля – кваса и других напитков", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом гендиректор добавил, что производственных мощностей компании хватает в полной мере для всех категорий.

Как отметил Е.Шевченко, последние три года наблюдается тенденция к росту премиального и супер-премиального сегментов, но по-прежнему около 70% рынка занимают средне- и низкоценовая категории пива.

"Carlsberg планирует развивать все бренды портфеля, соответствуя спросу. В этом году компания уже успела запустить два новых продукта: Robert Doms Golden Ale и "Львівське кнайпа живе", а также предложили Kronenbourg 1664 Blanc в новом формате- матовой банке 0,33 л", - рассказал гендиректор, добавив, что "выпуском этих продуктов в 2018 году компания ограничеваться не намерена".

Как сообщалось, доля компании Carlsberg Ukraine на украинском рынке пива составила в 2017 году 31,1% как в натуральном, так и в денежном выражении, что на 0,3 п.п. выше, чем в 2016 году.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group - одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В стране компания представляет бренды "Львівське", Baltika, "Арсенал", Tuborg, Carlsberg, "Жигулевское Запорожского разлива", "Хмильне", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner, Grimbergen, Seth&Riley's Garage, Harp и др.