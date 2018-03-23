Объем сделок M&A в Украине в 2017 г. превысил $1 млрд

Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2017 году возрос на 37% - до $1,023 млрд, их общее количество – на 22%, до 67.

Такие данные приведены в отчете на сайте KPMG в Украине.

Наиболее активными иностранными инвесторами в Украине в 2017 году были компании из СНГ, Северной Америки и Европы. При этом инвесторы, зарегистрированные в странах СНГ, ориентировались преимущественно на приобретение у украинских собственников активов в Крыму.

По данным KPMG, уровень активности в сфере M&A остается далеким от уровней 2013 года. Кроме того, объем сделок слияний и поглощений по итогам 2017 года составил, примерно, 1% ВВП Украины, что в четыре раза ниже общемирового уровня.

В то же время компания ожидает дальнейшего роста количества и объемов сделок в 2018 году.

Свои ожидания KPMG аргументирует стабильно растущим с 2014 года объем прямых иностранных инвестиций и увеличением количества сделок в агросекторе на фоне роста урожайности сельхозкультур и высокого экспортного потенциала отрасли.

О дальнейшем росте активности в сфере M&A свидетельствует также увеличение интереса инвесткомпании "Драгон Капитал" к коммерческой и логистической недвижимости на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке и ожидаемой высокой доходности инвестиций при сравнительно низких рисках вложений.

Стабильно высоким остается интерес иностранцев к сектору информационных технологий ввиду экспортной ориентации индустрии и ее низкой чувствительности к локальным трендам.

Увеличению сделок в сфере M&A также способствуют предпринятые правительством шаги по активизации приватизации госпредприятий, начало выхода российских банков из Украины из-за наложенных ограничений на их деятельность, а также вынужденная продажа украинскими компаниями активов в Крыму.

Кроме того, в целом росту количества транзакций и совокупной стоимости сделок будет способствовать ожидаемый дальнейший рост экономики Украины на фоне реализации властями страны, при поддержке международных финансовых организаций, структурных реформ.

Основными рисками для дальнейшего роста рынка M&A остаются неудовлетворительные темпы реформ, предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы и, в целом, все еще неблагоприятная макроэкономическая ситуация.

По данным KPMG крупнейшими сделками прошлого года были:

- покупка агрохолдингом "Кернел" у группы Onexim Михаила Прохорова 100% агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции" за $155 млн;

- покупка американской BlackRock Inc. у CERCL Holdings Limited (совместное предприятие BXR Group и чешского предпринимателя Жданека Бакала) 13% акций британской горнорудной компании с активами в Украине Ferrexpo Plc за $126 млн;

- продажа группой Evraz (РФ) 100% ЧАО "Евраз Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) группе DCH Александра Ярославского за $110 млн;

- продажа агрохолдингом МХП неназванному покупателю крымских АО "Дружба народов Нова", "Крымская фруктовая компания" и ООО "Дружба Народов" за $78 млн;

- покупка структурами Александра и Галины Герег у швейцарского сырьевого трейдера Glencore 75% в 10 агропредприятиях за $55 млн;

- покупка разработчиком программного обеспечения Luxoft 100% украинской компании IntroPro за $53 млн;

- покупка агрохолдингом "Кернел" у MK Group (Сербия, принадлежит Миодрагу Костичу) 100% агрокомпании "Агро Инвест Украина" за $43 млн;

- продажа соучредителем "Астарты" Виктором Коротковым 10% акций агропромхолдинга международной финансовой группе Fairfax за $37 млн;

- покупка структурой группы СКМ Рината Ахметова принадлежавших государству 25% акций "Киевэнерго" за $30 млн и 25% акций "ДТЭК Днипроэнерго" за $28 млн.